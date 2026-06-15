Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Суда начинают движение из Ормузского пролива, некоторые из них загружены нефтью. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

«Они (суда.—"Ъ") идут по южной "магистрали", которая полностью безопасна, надежна и свободна от препятствий. Есть и другие маршруты для прохода»,— утверждает господин Трамп.

Возобновление судоходства по Ормузскому проливу — одно из условий мирной сделки США и Ирана, которое стороны могут подписать 19 июня в Женеве. Как пишет иранское Fars со ссылкой на источник, после последних ударов Тегерана Вашингтон решил скорректировать пункты меморандума, в том числе об управлении «предоставлением морских услуг» в проливе. Теперь, по данным агентства, этим займутся Иран и Оман. Использование термина «морские услуги» предполагает возможность взимать плату с проходящих судов, поясняет Fars. Еще одно изменение — немедленное снятие морской блокады США. В Штатах эту информацию пока не комментировали.

О том, почему сделка США и Ирана похожа на перемирие перед бурей, читайте в колонке востоковеда Олега Акулиничева «Тишина в проливе».