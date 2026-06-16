Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 15:20 мск, стоимость Brent снижалась на 3,89% — до $79,96 за баррель. К 15:58 мск индикатор замедлил падение на отметке $79,83 за баррель. К тому же моменту стоимость июльского фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 4,35% — до $77,24 за баррель.
Так нефть реагирует на сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам президента США Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии. МИД Ирана также подтвердил постепенную отмену морской блокады США, а иранские СМИ сообщали о том, что по проливу начали ходить суда, в том числе несколько танкеров с нефтью.
О реакции нефтетрейдеров на завершение конфликта на Ближнем Востоке читайте в материале «Трейдеры в борьбе за мир».
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Нефть Brent
Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, соединяющим Персидский и Оманский заливы, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Перебои в его работе, вызванные конфликтами, например, между США, Израилем и Ираном, традиционно приводят к росту цен на нефть. И, наоборот, новости о деэскалации ситуации и возобновлении судоходства через пролив способны вызвать их снижение.
Прогнозы экспертов относительно цен на нефть Brent в 2026 году разнятся. Например, в конце марта Goldman Sachs повышал прогноз средней цены Brent до $85 за баррель, предполагая частичное снижение транспортировки через Ормузский пролив, а Минэнерго США в апреле прогнозировало $96 за баррель. Однако уже в мае после объявлений о мирных переговорах с Ираном стоимость Brent опускалась ниже $95 за баррель. Эксперты отмечали, что быстрого снижения цен ниже $85 не ожидается из-за истощения запасов, но некоторые аналитики, такие как Кирилл Родионов, допускали скорое снижение до менее $70 за баррель в случае полного открытия пролива.