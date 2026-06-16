Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:20 мск, стоимость Brent снижалась на 3,89% — до $79,96 за баррель. К 15:58 мск индикатор замедлил падение на отметке $79,83 за баррель. К тому же моменту стоимость июльского фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 4,35% — до $77,24 за баррель.

Так нефть реагирует на сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам президента США Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии. МИД Ирана также подтвердил постепенную отмену морской блокады США, а иранские СМИ сообщали о том, что по проливу начали ходить суда, в том числе несколько танкеров с нефтью.

О реакции нефтетрейдеров на завершение конфликта на Ближнем Востоке читайте в материале «Трейдеры в борьбе за мир».