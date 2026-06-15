Непробиваемые острова

Первая большая сенсация чемпионата мира в США, Канаде и Мексике произошла в матче, открывшем турнир в группе H. Испанцы, чемпионы Европы, фавориты турнира, не смогли одолеть дебютантов главного футбольного состязания из Кабо-Верде, удививших крепостью обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитники сборной Кабо-Верде и ее вратарь Возинья (справа) оказались непроходимым барьером для испанской команды

Фото: Jacob Kupferman / AP Защитники сборной Кабо-Верде и ее вратарь Возинья (справа) оказались непроходимым барьером для испанской команды

Фото: Jacob Kupferman / AP

Если бы футболистам из Кабо-Верде во время обязательной на североамериканском чемпионате мира, даже если стадион, как в Атланте, оборудован системой кондиционирования воздуха, коротенькой паузы, придуманной, чтобы напоить участников матча водичкой, разрешили воспользоваться мобильными телефонами, они бы уже в середине первого тайма зафиксировали первое свое достижение. Известно было, что в основу испанцев 15 июня не попадут оба их ключевых вингера — ни Нико Уильямс, ни, главное, Ламин Ямаль. Долечивают травмы. Но как-то к этому обстоятельству у них на родине отнеслись спокойно. Да пусть восстанавливаются! Неужели со сборной Кабо-Верде не справимся без них? В конце концов, сменщики — Ферран Торрес, Гави — что, любители? А соперник на шесть десятков позиций ниже в рейтинге. Кабо-Верде — это же примерно как Кюрасао. Помните, как это Кюрасо порвали накануне немцы?

Но когда футболисты впервые отправились освежиться, испанские онлайн-трансляции матча были уже полны тревожных комментариев. Да что там тревожных — панических: «Нет, без Ямаля тяжело», «Он бы что-то обязательно изобрел…» Тренера Луиса де ла Фуэнте умоляли подумать: а вдруг стоит рискнуть, поднять со скамейки героя, раз уж так все плохо?

Сборная Кабо-Верде тех, кто неравнодушен к его команде, не насторожила — напугала. Играет-то вроде по-аутсайдерски, все время на своей половине. Но если присмотреться, как играет, начинаешь чувствовать выучку, тренерскую руку.

Девять человек (одного полевого футболиста зачем-то все-таки держат поближе к средней линии) двигаются удивительно синхронно — как будто именитый кавказский ансамбль танцует лезгинку: вперед, назад, бочком. И стоят не абы как, а какими-то хитрыми слоями. И все время наполняют собой те участки, где жарко, где замышляется и созревает что-то недоброе. А хавбек «Краснодара» Кевин Ленини — важный элемент этого ансамбля. Нет, совершенно не похоже на неуклюжую романтику от Кюрасао.

Сборная Испании привыкла к такой стратегии. Ей ведь отдают мяч даже крепкие европейские оппоненты — драться за него себе дороже. Но так мучается она редко. Обычно находит способы самую густую оборону прорвать. А тут на прорыв ни намека. Царит какая-то тягомотина — без шансов, без остроты в принципе. Невероятно, но факт.

Шанс и острота, правда, появились на излете первого тайма. Первый упустил Ферран Торрес, отправивший после скидки Марка Кукурельи мяч в перекладину чуть ли не с линии вратарской. Остальные угробил 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья.

Сначала он выудил уже готовый опуститься в створ мяч, который добивали после того рикошета от перекладины. Затем взял новый убойный удар Феррана Торреса. Затем достал у стойки мяч, отправленный точнехонько в нижний угол Эмериком Лапортом.

В разгаре был уже второй тайм, а взгляд цеплялся за то, что вплотную к штрафной сборной Кабо-Верде в этих бесконечных испанских позиционных атаках подходит уже не только до сих пор державшийся от нее поодаль опорник Родри, но и центральные защитники — и Лапорт, и Пау Кубарси. Чемпионы Европы чувствовали, что нужно наращивать давление, хотя бы числом. Иначе не миновать конфуза, потому что соперники, конечно, прижаты к канатам, но не скажешь, что в их тылах все трещит и рвется. Да ничего подобного — держатся гордо, достойно. А Луис де ла Фуэнте все же отправил на поле Ямаля, наплевав на осторожность. Ситуация, с его точки зрения, требовала риска, крайних мер.

Выход Ямаля, разумеется, добавил испанской игре красок. Дриблинг, рывки… А вслед за ним, уже в концовке, отправился играть и Нико Уильямс. И тоже был активен. Но не помогло ничего. Более того, матч завершился парой контратак в исполнении футболистов Кабо-Верде, ничуть, понятно, не расстроившихся из-за того, что успеха они не принесли. И ничья была равносильна великому триумфу.

Алексей Доспехов