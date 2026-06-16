На СПБ Бирже прокомментировали санкции Канады против площадки

Введение канадских санкций в отношении СПБ Биржи никак не отразится на работе площадки. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе биржи.

У СПБ Биржи нет операционных и инфраструктурных связей с канадской юрисдикцией, отмечается в сообщении. Поэтому решение канадских властей не повлияет на деятельность площадки.

16 июня Канада внесла в санкционные списки семь физлиц и 34 юрлица. Среди них — Московская биржа, СПБ Биржа, АО «Росатом энергетические проекты», страховая компания «Согласие» и другие. В то же время санкционный список расширила Великобритания. Под ограничения подпали дочерние банки «Яндекса» и Wildberries, а также 27 судов, которые Лондон считает участниками «теневого флота».