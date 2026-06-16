Британия ввела санкции против дочерних банков «Яндекса» и Wildberries

Власти Великобритании дополнили санкционный список по России. Среди прочих, под действие ограничений теперь подпадают дочерние банки «Яндекса» и Wildberries, а также «Росгосстрах».

Кроме того, в список включили «Еврофинанс Моснарбанк». Накануне британский премьер Кир Стармер анонсировал новые антироссийские санкции. По его словам, ограничения планируется ввести в отношении судов, перевозящих российский СПГ, для борьбы с «теневым флотом».