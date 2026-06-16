Канада ввела санкции против Мосбиржи и СПБ Биржи

Канада расширила санкционный список против России на семь физлиц и 34 юрлица. Под ограничения подпали в том числе Московской биржа (MOEX: MOEX) и СПБ Биржа. Помимо этого санкции ввели против 120 судов российского «теневого флота».

Согласно информации на сайте канадского МИДа, в санкционный список также включены: Абсолют-банк, «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», Национальная товарная биржа, Санкт-Петербургская международная товарная биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, Восточная биржа, страховая компания «Согласие», криптобиржа Grinex. Кроме того, Канада ввела санкции против двух компаний из Киргизии, двух из ОАЭ и по одной — из Вьетнама и Новой Зеландии.

Сегодня Великобритания расширила санкционный список против России: ограничения введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. В частности, под санкции подпали дочерние банки «Яндекса» и Wildberries, а также 27 судов, которые Лондон считает участниками «теневого флота». На этой неделе Евросоюз также анонсировал 21-й пакет санкций против России. Под ограничения подпадут банки, производители оружия, нефтетрейдеры, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоры в третьих странах. Всего в перечень войдут более 170 позиций.