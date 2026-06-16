Судья объяснился на пальцах

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что не нашла в действиях австралийского судьи Шона Эванса признаков нарушения правил. Господина Эванса, который на чемпионате мира входит в бригаду видеоассистентов (VAR), обвинили в расизме и поддержке идеи белого превосходства. Перебирая пальцами руки, он показал перед матчем перевернутый жест ОК. Оказалось, что он считается расистским. Судью не наказали, но оправдываться ему все равно пришлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Шон Эванс

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images Судья Шон Эванс

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

Австралийский судья Шон Эванс все-таки сможет продолжить работу на чемпионате мира. Расследование в его отношении было закрыто 15 июня. Пребывание австралийца на первенстве мира оказалось под вопросом после того, как судью, входившего в бригаду VAR на матче Германия—Кюрасао (7:1), обвинили в поддержке идей белого превосходства. Эванс ничего не сделал. Просто стоял, опустив руки, просто смотрел в камеру, просто перебирал пальцами правой руки (на первенстве мира FIFA представляет телезрителям не только основную бригаду судей, но и тех, которые входят в группу VAR). В какой-то момент у него сложилась фигура из пальцев, очень похожая на перевернутый знак ОК. Оказалось, что это знак, используемый сторонниками идеи белого превосходства.

Знак ОК действительно получил расистское прочтение в отдельных кругах еще в прошлом десятилетии. Причем началось все с того, что называется троллинг.

Пользователи форума 4chan из сообщества «Политически некорректно» в 2017 году намеренно засыпали социальные сети утверждениями о том, что ОК — расистский символ. Было придумано и объяснение. Дескать три пальца (средний, безымянный и мизинец) вкупе дают что-то похожее на букву W, c которой начинается слово white (белый), а «нолик», сложенный из большого и указательного пальцев, плюс сама кисть образуют букву P, с которой начинается слово power (сила). Вот и получается «белая сила». Целью акции, которую ее устроители назвали Operation O-KKK, было показать, насколько «леваки безумны». «Леваки погрязли в своих безумных идеях. Мы должны помочь им закопаться еще глубже. Чтобы все поняли, что с ними ничего не добьешься»,— писал один из инициаторов акции. Результаты акции получились неоднозначными. Те, кого ее авторы считали «леваками», стали «читать» ОК как «white power». Проблема в том, что и настоящие расисты стали использовать ОК как свой знак.

Мог ли знать о таких деталях битв в интернете судья Эванс, доподлинно не известно. В организации Fare, сотрудничающей с FIFA на ниве противостояния расизму, полагали, что мог и должен был. «Консультации с нашими экспертами подтвердили, что именно этот знак — в виде перевернутого ОК — очевидно относится к символике, используемой сторонниками идеи белого превосходства,— говорилось в заявлении Fair.— Очевидно, что этот судья не должен больше работать на чемпионате мира».

Трудно сказать, чем бы все это закончилось, если бы не фото и видеоматериалы, на которых видно, что для рефери складывание пальцев таким образом является рефлекторным и привычным.

Сам он, будучи вынужденным извиняться и говорить о том, что не знал об ином значении жеста, о том, что никого не хотел задеть, о том, что сожалеет о случившемся, как раз указал на то, что фото и видеоматериалы с матча доказывают, что он неоднократно и машинально складывал пальцы в знак ОК, когда, например, теребил в руках карандаш. Прямого указания на то, что этот фактор стал решающим в заявлении FIFA о закрытии дисциплинарного дела, нет. Но в нем все же отмечается, что дисциплинарный комитет действительно учел заявление рефери о непреднамеренности своих действий.

Александр Петров