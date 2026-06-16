Иван Мошуров утвержден ректором Воронежского медуниверситета

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении Ивана Мошурова на посту ректора Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко. Господин Мошуров вступил в должность с 16 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ивану Мошурову 69 лет. Он окончил Воронежский государственный мединститут и аграрный университет имени Глинки (по специальности «экономист-менеджер»). В 1995-2000 годах работал врачом-хирургом отделения гнойной хирургии Воронежской областной клинической больницы №1, в 2006-2012 годах — заместителем главного врача больницы по хирургии. С 2012-го по январь 2026 года занимал должность главного врача Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, которую после него принял сын Руслан. Господин Мошуров является депутатом Воронежской областной думы.

«Иван Петрович — выдающийся специалист с богатым опытом и глубокими знаниями в медицине. Его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу заслуживают уважения и доверия всех сотрудников вуза»,— прокомментировали назначение в медуниверситете.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господина Мошурова назначили исполняющим обязанности ректора ВГМУ с 16 января этого года. В начале февраля его избрали ректором со вступлением в должность после утверждения в Минздраве РФ.

Денис Данилов