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Иван Мошуров утвержден ректором Воронежского медуниверситета

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении Ивана Мошурова на посту ректора Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко. Господин Мошуров вступил в должность с 16 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ивану Мошурову 69 лет. Он окончил Воронежский государственный мединститут и аграрный университет имени Глинки (по специальности «экономист-менеджер»). В 1995-2000 годах работал врачом-хирургом отделения гнойной хирургии Воронежской областной клинической больницы №1, в 2006-2012 годах — заместителем главного врача больницы по хирургии. С 2012-го по январь 2026 года занимал должность главного врача Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, которую после него принял сын Руслан. Господин Мошуров является депутатом Воронежской областной думы.

«Иван Петрович — выдающийся специалист с богатым опытом и глубокими знаниями в медицине. Его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу заслуживают уважения и доверия всех сотрудников вуза»,— прокомментировали назначение в медуниверситете.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господина Мошурова назначили исполняющим обязанности ректора ВГМУ с 16 января этого года. В начале февраля его избрали ректором со вступлением в должность после утверждения в Минздраве РФ.

Денис Данилов