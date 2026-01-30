Главврачом Воронежского онкодиспансера назначен сын Ивана Мошурова
Сегодня главным врачом Воронежского областного онкодиспансера был назначен Руслан Мошуров, сменивший на этом посту своего отца Ивана Мошурова. Об этом сообщили в региональном минздраве. Последний оставил пост в связи с назначением исполняющим обязанности ректора ВГМУ имени Бурденко.
Коллективу онкодиспансера нового главврача (за кафедрой) представили министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин (по центру за столом) и заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов (справа за столом)
Фото: министерство здравоохранения Воронежской области
Руслану Мошурову 32 года. Он окончил воронежский медуниверситет. Начинал карьеру с должности санитара операционного блока областной больницы. Теперь является онкологом, радиотерапевтом, ассистентом кафедры «Онкология» Российского университета дружбы народов в Москве. Последняя занимаемая должность — заведующий отделением абдоминальной хирургии хирургического отдела Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России. В этом медучреждении господин Мошуров проработал десять лет, в том числе под руководством главного онколога России Андрея Каприна. Там же в прошлом году получил степень кандидата медицинских наук, сейчас работает над докторской диссертацией.
После отставки Ивана Мошурова онкодиспансером в качестве и. о. руководил его заместитель Эдуард Савенюк. Уже тогда в региональных СМИ и Telegram-каналах обсуждалось назначение Руслана Мошурова на пост главврача.
Выборы ректора ВГМУ назначены на 5 февраля. Помимо Ивана Мошурова на должность главы вуза претендуют проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат регпарламента Алексей Чернов.