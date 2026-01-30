Главврачом Воронежского онкодиспансера назначен сын Ивана Мошурова

Сегодня главным врачом Воронежского областного онкодиспансера был назначен Руслан Мошуров, сменивший на этом посту своего отца Ивана Мошурова. Об этом сообщили в региональном минздраве. Последний оставил пост в связи с назначением исполняющим обязанности ректора ВГМУ имени Бурденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллективу онкодиспансера нового главврача (за кафедрой) представили министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин (по центру за столом) и заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов (справа за столом)

Руслану Мошурову 32 года. Он окончил воронежский медуниверситет. Начинал карьеру с должности санитара операционного блока областной больницы. Теперь является онкологом, радиотерапевтом, ассистентом кафедры «Онкология» Российского университета дружбы народов в Москве. Последняя занимаемая должность — заведующий отделением абдоминальной хирургии хирургического отдела Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России. В этом медучреждении господин Мошуров проработал десять лет, в том числе под руководством главного онколога России Андрея Каприна. Там же в прошлом году получил степень кандидата медицинских наук, сейчас работает над докторской диссертацией.

После отставки Ивана Мошурова онкодиспансером в качестве и. о. руководил его заместитель Эдуард Савенюк. Уже тогда в региональных СМИ и Telegram-каналах обсуждалось назначение Руслана Мошурова на пост главврача.

Выборы ректора ВГМУ назначены на 5 февраля. Помимо Ивана Мошурова на должность главы вуза претендуют проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат регпарламента Алексей Чернов.

Алина Морозова