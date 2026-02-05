Ивана Мошурова избрали ректором Воронежского медуниверситета

Ректором Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко избран Иван Мошуров. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в вузе. Новый ректор вступит в должность после утверждения кандидатуры в Министерстве здравоохранения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ивану Мошурову 69 лет. Он окончил Воронежский государственный мединститут и аграрный университет имени Глинки (по специальности «экономист-менеджер»). В 1995 - 2000 годах работал врачом-хирургом отделения гнойной хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1, в 2006 – 2012 гг. – заместителем главного врача больницы по хирургии. С 2012 по январь 2026 года занимал должность главного врача Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, которую после него принял сын — Руслан Мошуров. Депутат воронежской облдумы.

На пост главы университета, помимо господина Мошурова, претендовали проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат облдумы Алексей Чернов.

В августе прошлого года в 69 лет скончался предыдущий ректор ВГМУ Игорь Есауленко. Он руководил вузом с 2000 года, его полномочия истекали 1 сентября.

Юрий Голубь