Исполняющим обязанности ректора ВГМУ станет Иван Мошуров

С 16 января к исполнению обязанностей ректора Воронежского государственного медуниверситета (ВГМУ) приступит главврач областного онкодиспансера, заведующий кафедрой онкологии в вузе и депутат облдумы Иван Мошуров. Завтра его официально представят коллективу, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ВГМУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Мошуров является депутатом воронежской облдумы с 2020 года, возглавляет комитет по охране здоровья и демографии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Иван Мошуров является депутатом воронежской облдумы с 2020 года, возглавляет комитет по охране здоровья и демографии

Сегодня состоится заседание ученого совета вуза, на котором будет определена дата конференции по выборам ректора.

На пост главы вуза претендуют господин Мошуров, проректор ВГМУ по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат облдумы Алексей Чернов.

В августе прошлого года в возрасте 69 лет скончался предыдущий ректор ВГМУ Игорь Есауленко. Он возглавлял вуз с 2000 года. Его полномочия должны были истечь 1 сентября 2025-го.

Алина Морозова