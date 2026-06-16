Там, где оживает сказка

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» готовит масштабное событие этого лета — открытие парка приключений «Дримвуд». Для Республики Алтай проект станет крупнейшим в Сибири центром семейного туризма. Летний сезон парка приключений «Дримвуд» стартует уже 21 июня.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

21 июня в 12:00 состоится шоу открытие летнего сезона парка «Дримвуд» курорта Манжерок. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: интерактивные представления с участием профессиональных артистов, музыкальные выступления кавер групп, захватывающее барабанное шоу с ритмами разных культур, огненное шоу со зрелищными трюками, иллюзионные перформансы с магией и фокусами для детей и взрослых, а завершится праздник эффектным салютом, озаряющим небо над парком.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Особое внимание заслуживает отдельная часть парка — первая и единственная в России тематическая зона аттракционов, созданная совместно с киностудией «Союзмультфильм». Зона станет настоящим подарком для детей и взрослых, объединив знакомые с детства образы с современными развлечениями.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Первая очередь парка семейных приключений «Дримвуд» занимает территорию в 10 гектаров и развивается поэтапно. Гости уже смогут посетить 7 тематических аттракционов: «Жужжи лети», «Оранжевая корова», «Умка», «Дом Друзей», «Простоквашино», «Танец Ветра», «Оракул».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Все объекты парка соответствуют международным стандартам безопасности и оснащены современным оборудованием. Опытные операторы обеспечивают комфортный и безопасный отдых для гостей всех возрастов.

«Мы создавали “Дримвуд” как пространство, которое невозможно представить вне Алтая. Здесь современные технологии, аттракционы и шоу соединяются с природой, легендами и атмосферой региона. Для нас важно, чтобы парк стал не просто новой туристической локацией, а местом, куда семьи захотят возвращаться снова и снова», — отметила генеральный директор парка приключений «Дримвуд» Людмила Кузнецова.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

32-метровая скульптура «Голова Белого Марала» выступает одним из ключевых символов парка и является крупнейшим арт-объектом подобного формата в России. Ежедневно вечером конструкция трансформируется в мультимедийную сцену, на которой демонстрируется световое шоу на основе сюжетов древней алтайской мифологии. В процессе разработки концепции специалисты консультировались с научными сотрудниками и изучали исторические артефакты региона. Достижения проекта отмечены победой в премии «ПРОПАРК» — одной из ведущих отраслевых наград Российской Федерации.

В парке будут работать аркадные пространства «Лесные забавы», сувенирный магазин «Шкатулка», гриль-бар «Огниво», гастрономические точки и зоны отдыха. Для любителей активного отдыха продолжит работу родельбан, а также всесезонный тюбинг для детей и взрослых.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На следующих этапах развития в парке появятся еще несколько масштабных аттракционов, включая башню свободного падения «Эхо гор» высотой 38 метров и диско-костер «Лесной вихрь» с трассой протяженностью 92 метра.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На курорте Сбера «Манжерок» уверены, что «Дримвуд» станет крупнейшим парком приключений в Сибири и одной из ключевых развлекательных туристических локаций страны. Парк рассчитан на круглогодичную работу: уже в первый год проект планирует принять около 140 тысяч гостей.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Проект «Дримвуд» — логичное продолжение стремительного роста всесезонного курорта Сбера «Манжерок» и знаменует новый этап развития семейного и всесезонного туризма Республики Алтай. Проект усилит туристический потенциал курорта и закрепит за Алтаем статус одного из главных направлений современного внутреннего туризма в стране.

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