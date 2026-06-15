«Татнефть» не стала объяснять ограничения по бензину в Воронеже

В пресс-службе «Татнефти» 15 июня сообщили «Ъ-Черноземье», что компания пока никак не комментирует ситуацию с ограничением отпуска бензина и дизельного топлива на заправочных станциях в Воронеже и других регионах страны. Ранее, 13 июня, в пресс-службе говорили «Ъ-Черноземье», что комментарий может появиться после выходных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, исполнительные органы региона пока также не получали от компании какой-либо официальной информации по своим каналам.

На АЗС «Татнефти», в том числе в таких регионах Черноземья, как Воронежская и Липецкая области, в конце прошлой недели установили ограничение по отпуску топлива в объеме 20 литров автобензина на один автомобиль. Для дизеля действует ограничение в 40 литров для физических лиц и 200 литров — для юрлиц. На заправках повесили уведомления, что «максимальная доза отпуска топлива ограничена по техническим причинам».

Минэнерго РФ 13 июня опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах». В нем говорилось, что «в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов».

По состоянию на конец прошлой недели отпуск топлива на АЗС иных сетей в Воронеже вели в штатном режиме. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что ситуация регулируется на федеральном уровне: «Даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах. В том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен».

Денис Данилов