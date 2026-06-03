Нехватку бензина АИ-92 на местной сети АЗС зафиксировали в Воронежской области

По информации правительства Воронежской области, в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок АИ-92 и АИ-95. По состоянию на 3 июня на АЗС, относящихся к федеральным сетям, дефицита топлива не наблюдается, ситуация там стабильная. Однако в одной из местных сетей фиксируется нехватка АИ-92 — сугубо по внутренним причинам, как подчеркнули в пресс-службе облправительства.

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«В случае отсутствия повышенного спроса, искусственного ажиотажа, по прогнозу на ближайшую перспективу, отпуск топлива будет производиться в штатном режиме. В Воронежской области порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку»,— говорится в заявлении региональных властей.

При этом в облправительстве обратили внимание, что «ряд автозаправочных станций не производит продажу в тару (канистры), как и ранее, по причинам безопасности».

Накануне, 2 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области. Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев в ответ на жалобы жителей в соцсети пояснил, что «решение временно ограничить отпуск топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности». В социальных сетях и на специализированных площадках с автомобильной тематикой также можно найти сообщения от пользователей из Курской и Воронежской областей, которые не смогли купить бензин в канистру на АЗС «Роснефти». Первые жалобы начали появляться в самом конце мая.

Денис Данилов