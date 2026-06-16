Томские единороссы начали с главного

«Единая Россия» (ЕР) первой из политических партий в Томской области объявила состав ведущей пятерки списка кандидатов в депутаты законодательной думы. На первой строчке оказался губернатор Владимир Мазур, который также является секретарем регионального отделения (РО) партии. По мнению экспертов, практика включения «паровозов» в кандидатский список себя оправдывает, усиливая партийный бренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году список кандидатов томских единороссов на выборах в областную думу впервые возглавит Владимир Мазур

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ В 2026 году список кандидатов томских единороссов на выборах в областную думу впервые возглавит Владимир Мазур

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Президиум политсовета томского РО ЕР утвердил первую пятерку кандидатов от партии на выборах депутатов законодательной думы региона. Его заседание прошло 15 июня.

Очередные выборы законодательной думы Томской области пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. Срок полномочий составляет пять лет.

Как сообщила пресс-служба реготделения, партсписок возглавит губернатор, секретарь РО Владимир Мазур. Кроме него в пятерку вошли ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, спикер городской думы Томска и ветеран СВО Сергей Сеченов, а также член Совета федерации Владимир Кравченко и руководитель исполкома РО ЕР Наталья Опанасюк. «За время совместной работы они реализовали десятки значимых проектов, направленных на развитие Томской области. Каждый кандидат глубоко понимает местную повестку и выстраивает открытую коммуникацию с людьми — это особенно ценно»,— охарактеризовал будущих кандидатов господин Мазур.

Напомним, в начале 2026 года облдума по инициативе губернатора изменила порядок формирования партсписков. В результате число кандидатов, которых партия может внести в головную часть списка, было увеличено с трех до пяти.

По сравнению с состоявшимися в 2021 году предыдущими выборами в региональный парламент структура головной части списка принципиально не изменилась. Тогда в нее входили также губернатор Сергей Жвачкин (Владимир Мазур сменил его в кресле руководителя Томской области в 2022 году), заместитель главы Анатолий Рожков и сенатор Владимир Кравченко, впервые делегированный облдумой в сенат в 2016 году. ЕР получила на выборах пятилетней давности 33,21% голосов (на одновременно прошедших выборах в Госдуму — около 32%), проведя по партсписку восемь депутатов.

При этом господа Жвачкин и Рожков выступили в качестве «паровозов», отказавшись от мандатов.

Как писал «Ъ», в марте этого года секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявлял о том, что партия должна набрать при голосовании по партспискам на выборах в Госдуму РФ в целом по стране 55% голосов. В декабре 2025-го он называл Томскую область в числе шести наиболее сложных для единороссов субъектов федерации, где в 2026 году пройдут выборы региональных парламентов.

В РО ЕР не ответили на вопрос о том, намерен ли господин Сеченов перейти в законодательную думу в случае успеха на выборах. Напомним, в 2024 году он впервые попал в гордуму, выиграв довыборы в одномандатном округе. В 2025-м Сергей Сеченов прошел в муниципальный парламент уже по партсписку. Господин Рулевский является депутатом облдумы, в 2021 году он был избран по одной из территориальных групп партсписка.

«Состав первой тройки или пятерки кандидатов в партсписках до сих пор имеет большое значение. Глава региона “тащит” этот список, поскольку силу каждого списка избиратель определяет по тем фигурам, которые его возглавляют»,— считает руководитель «Алтайского центра политконсалтинга» Константин Лукин.

По мнению томского электорального эксперта Анны Юдиной, состав главной части партсписка важен для сомневающихся избирателей, которые голосуют ситуативно, ориентируются не на партийный бренд, а на конкретных людей. «За эту категорию, как правило, и происходит основная борьба, так как это, во-первых, самая многочисленная группа, а во-вторых, своя ядерная аудитория и так за вас проголосует, чужая же ядерная, наоборот, никогда не проголосует»,— отметила она.

В Томской области ЕР стала первой партией, назвавшей кандидатов в депутаты облдумы из головной части партсписка. По данным «Ъ-Сибирь», оппозиционные партии, имеющие представительство в облдуме действующего созыва (КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия»), назовут своих кандидатов в конце июня или июле.

Валерий Лавский