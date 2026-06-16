Защита сына бывшего адвоката Пашаева опровергла данные об обвинении в убийстве

Сыну бывшего адвоката Эльмана Пашаева — Эльвину Пашаеву — предъявлено обвинение только в мошенничестве, сообщил «РИА Новости» его защитник Дилан Раджави. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что фигуранту также вменяют убийство.

Господин Раджави объяснил, что дело об убийстве возбудили против неустановленных лиц по факту пропажи мужчины. В правоохранительных органах уточнили агентству, что Эльвин Пашаев сопровождал как юрист сделку по продаже квартиры пропавшего.

О предъявлении господину Пашаеву-младшему обвинений в убийстве писало накануне «РИА Новости». Согласно материалам Мосгорсуда, дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) возбудили в октябре 2025 года. Позже его объединили с несколькими делами о мошенничестве. В конце февраля Тушинский райсуд отправил Эльвина Пашаева под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Вместе с ним под стражу взяли Дмитрия Власова и Антона Прокоповича.

Никита Черненко