Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

Тушинский районный суд Москвы отправил в СИЗО сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева — Эльвина Пашаева. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, следует из постановления Мосгорсуда, рассматривавшего апелляцию на арест фигуранта.

Согласно документам, дело возбудили в октябре 2025 года по статье об убийстве. В январе и феврале 2026 года материалы объединили с несколькими делами о мошенничестве. В конце февраля Эльвина Пашаева, а также Антона Прокоповича и Дмитрия Власова отправили под арест.

По данным источника «РЕН ТВ», дело связано с незаконной сделкой по квартире, в качестве фигуранта упоминается нотариус Александр Федорченко. Собеседник телеканала утверждает, что по делу арестовали уже восемь человек и что организатором преступления мог быть Эльман Пашаев. «РИА Новости» сообщает, что дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве. Агентство при этом указывает, что сына бывшего адвоката, помимо мошенничества, также «обвинили в убийстве».

Эльмана Пашаева арестовали в сентябре 2024 года в зоне спецоперации по обвинению в мошенничестве. Дело было связано с получением денег от Алексея Блиновского — супруга блогера Елены Блиновской — за помощь в их освобождении от уголовной ответственности. Также его обвинили в попытке похитить 15 млн руб. у жителя Петрозаводска. Сам экс-адвокат не признает вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юрист в особо крупном размере».

Никита Черненко