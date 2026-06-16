КХЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила календарь на сезон-2026/27. Он опубликован на официальном сайте турнира.

Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. В этот день пройдут сразу шесть матчей. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на своем льду примет челябинский «Трактор». Финалист play-off казанский «Ак Барс» дома сыграет с новосибирской «Сибирью». Также в этот день состоятся встречи между екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Динамо», череповецкой «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым», петербургским СКА и тольяттинской «Ладой», московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо».

Как и в прошлом сезоне, каждая команда (всего их 22) проведет 68 матчей. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут 20 марта. По ходу сезона предусмотрено несколько пауз. С 7 по 14 декабря матчи не будут проходить из-за проведения Кубка Первого канала. С 31 декабря по 2 января команды уйдут на новогодний перерыв. С 5 по 8 февраля запланирована пауза на Матч звезд КХЛ, который примет Минск.

По итогам регулярного сезона в play-off выйдут 16 команд (по 8 из каждой конференции). Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. Первый раунд play-off пройдет в рамках конференций. Со второго раунда клубы будут играть по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.

Таисия Орлова