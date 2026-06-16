Фермеры сообщили о снижении рентабельности бизнеса из-за роста цен на дизель

В России растут цены на дизельное топливо, что подтверждается как котировками, так и «данными с мест». Об этом «Ведомостям» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, сложная обстановка складывается в аграрных зонах, где уборка урожая началась раньше всего, — в Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край.

Господин Станкевич привел пример нефтестанции «Воронеж». На ней цена на дизтопливо с конца апреля по середину июня выросла на 42% — с 69,03 до 97,85 тыс. руб. за т. По данным главы крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) в Воронежской области Никиты Токмакова, в зернопроизводящих регионах (центр России, Поволжье и юг) стоимость дизтоплива уже превысила 100 тыс. руб. за т, что сказывается на рентабельности. Для сравнения, в марте тонна дизеля стоила около 55 тыс. руб., в мае — уже около 90 тыс. руб.

Платить около 100 тыс. руб. за т аграрии могут только при стоимости пшеницы в районе 18 тыс. руб. за т. Однако сейчас ее цена вдвое меньше — около 9 тыс. руб. за т, указал газете глава одного из КФХ в Ульяновской области Александр Абрамов.

По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива на торгах 15 июня достигла нового исторического максимума – 77,18 тыс. руб. за т. В этот же день Минэнерго в совместном пресс-релизе с Минсельхозом сообщало, что поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются штатно. «Ведомости» писали, что с начала этого месяца цены на дизель на бирже выросли на 16%. В годовом выражении его стоимость увеличилась более чем на 30%.