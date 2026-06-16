Минфин и Генпрокуратура создадут рабочую группу по защите инвесторов от мошенников

Минфин и Генпрокуратура договорились создать рабочую группу для защиты инвесторов от манипулирования, мошенничества и недобросовестных практик на финансовом рынке. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков в интервью изданию «Эксперт».

Так замминистра ответил на вопрос журналиста о том, какие ключевые изменения на российском финансовом рынке ожидаются в 2026–2028 годах. «Связка регулятора и правоохранительных органов — хорошая основа для доверия на рынке»,— пояснил господин Чебесков.

Замглавы Минфина рассказал о подготовленном с фондом «Кристалл роста» и Восточной биржей законопроекте о создании инфраструктуры для инвестиций в российские активы. «Целевых значений по привлечению иностранного капитала мы не ставим — как и в инициативе со счетами для иностранцев, инвестирующих в Россию. Наша задача — создать условия и инфраструктуру»,— отметил чиновник. По его словам, Минфин вскоре обсудит инициативу с другими ведомствами и Банком России. Иван Чебесков выразил надежду, что законопроект будет принят в следующую сессию.

В конце декабря 2025 года МВД России сообщало об участившихся случаях мошенничества с обещанием пожизненной выплаты дивидендов. Злоумышленники под предлогом получения прибыли с покупки ценных бумаг убеждают отправить свои накопления на поддельный брокерский счет и брать кредиты.