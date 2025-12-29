Мошенники стали обещать пожизненную выплату дивидендов

МВД России предупредило, что мошенники стали похищать деньги, используя схему с обещанием пожизненной выплаты дивидендов. Для получения выплат злоумышленники просят взять кредит.

Как передает ТАСС, для обмана мошенники размещают в интернете объявления о пожизненной выплате дивидендов. Переходя по ссылке, пользователю предлагают оставить заявку на звонок от юриста. Позднее с жертвой связывается «консультант», который просит скачать несколько приложений для получения прибыли с покупки ценных бумаг.

Через некоторое время мошенники просят жертву отправить свои накопления на поддельный брокерский счет. После этого «консультант» предлагает взять кредит, который через поддельные приложения также попадает в руки злоумышленников.