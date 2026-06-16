Журналиста-иноагента Баданина заочно оштрафовали на 300 тыс. рублей

Суд в Москве признал виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента журналиста Романа Баданина (признан в России иноагентом). Его заочно приговорили к штрафу 300 тыс. руб., сообщили в столичном управлении прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что журналист ранее получил два административных штрафа за нарушение порядка работы иноагента. После этого он продолжил публиковать свои материалы в соцсетях без специальной маркировки.

Роман Баданин (иноагент) начал карьеру в 2001 году в интернет-издании «Газета.ru». В 2011-2013 годах журналист работал в российском Forbes, затем перешел на пост исполнительного директора службы интернет-проектов «Интерфакса». С 2014 по 2016 год он был главным редактором РБК. В 2018 году запустил онлайн-СМИ «Проект» (признано в России иноагентом). Весной 2021 года Минюст признал Баданина иностранным агентом. С февраля 2026 года журналист находится в розыске.

Никита Черненко