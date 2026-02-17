Журналиста-иноагента Романа Баданина объявили в розыск по статье УК

Основатель издания «Проект» (иноагент, нежелательная организация) и новостного медиа «Агентство» (иноагент) Роман Баданин (иноагент) объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

Роман Баданин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Роман Баданин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Журналиста разыскивают по статье УК. По какой именно — в карточке на сайте ведомства не уточняется.

Роман Баданин (иноагент) начал карьеру в 2001 году в интернет-издании «Газета.ru». C 2011 по 2013 год возглавлял сайт российского Forbes, после этого год работал исполнительным директором службы интернет-проектов «Интерфакса». В 2014-2016 годах был главным редактором РБК и сайта Rbc.ru. В июле 2016-го журналиста назначили главным редактором телеканала «Дождь» (иноагент, нежелательная организация). В 2018 году запустил расследовательское онлайн-СМИ «Проект» (иноагент). В сентябре 2021 года издание перезапущено под новым названием «Агентство» (иноагент). Весной того же года Минюст внес господина Баданина в перечень иноагентов.