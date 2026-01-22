Обвиняемого в избиении подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе арестовали

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 17 марта 38-летнего Якова Шушарина, обвиняемого в избиении 13-летнего подростка на горнолыжном курорте на Уктусе, передает корреспондент «Ъ-Урал». Ему предъявлены обвинения по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал лишь по фактическим обстоятельствам — вину по вменяемой статье отрицает. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 17 января. По версии органов предварительного расследования, Шушарин катался на лыжах вместе со своим ребенком. У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался с горы на снегокате. Мальчик сбил с ног супругу обвиняемого. После этого Шушарин нанес несколько ударов кулаками по голове и туловищу подростка. По данным суда, у 13-летнего мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По словам самого нападавшего, мальчик показался ему взрослым. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что опасался за жену (на тот момент он думал, что она может быть беременна). Через несколько дней после инцидента он сам сдался силовикам.

Во время избрания меры пресечения Шушарин много плакал, закрывал лицо ладонями, у него срывался голос. «Я показал плохой пример для дочери и не знаю, как мне искупить вину»,— сказал обвиняемый во время процесса.

Из показаний подростка, которые зачитал судья, следует, что, скатываясь с горы он увидел в двух метрах от себя людей и пытался затормозить: «Я лежал на левом боку, не успел извиниться, после чего на меня сразу набросился Шушарин и начал избивать — не менее 10 ударов. Был агрессивно настроен, матерился. Я периодически терял сознание, пытался встать, помутнело в глазах, началось сильное головокружение. Затем они ушли, и я ушел домой, где меня тошнило и шла кровь из носа».

Во время судебного заседания судью перебивала мать Шушарина — Людмила Арефьева, пришедшая на процесс вместе с женой Шушарина — Анастасией. По словам матери обвиняемого, у него не было умысла специально избить ребенка. При этом она говорила, что сам мальчик намеренно въехал в женщину, совершив хулиганские действия.

Сам Яков Шушарин извинился перед мамой пострадавшего: «Я прошу у вас прощения, понимаю, что совершил очень глупый поступок. Я вас прекрасно понимаю. Хочу извиниться перед вами и вашим сыном. Не знаю, примете ли вы мои искренние извинения. Хочу постараться искупить вину. Я совершил этот поступок не из-за злых намерений, я просто испугался за свою семью. Мне сложно спать. Попросите суд ради моей дочки, чтобы ее не лишали отца. Я готов полностью возместить моральный ущерб». Но мама избитого подростка извинения не приняла. По ее словам, он «совершил зверский поступок» и должен быть изолирован от общества.

Артем Путилов