Силы ПВО за ночь сбили над Россией 172 БПЛА

В период с 20:00 мск 15 июня до 7:00 16 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотника самолетного типа над 15 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской. В Ростовской области уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. В Курской области поздно вечером при атаке БПЛА был тяжело ранен мирный житель. В Тульской области сбили четыре дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.