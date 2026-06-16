Иран подтвердил участие спикера парламента Галибафа в подписании сделки с США

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи подтвердил участие спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с США. Церемония пройдет 19 июня.

По словам замминистра, церемония состоится в Швейцарии, однако точное место пока не определено. «Пока неизвестно, в каком формате пройдет подписание и будет ли оно электронным,— отметил господин Тахт-Раванчи (цитата по Tasnim).— Со стороны США документ подпишет господин (вице-президент США Джей Ди.— “Ъ”) Вэнс. Со стороны Ирана — господин Галибаф». Замглавы МИДа напомнил, что после подписания начнется следующий раунд переговоров.

Ранее NYT со ссылкой на иранские источники писала, что меморандум подпишут Джей Ди Вэнс, Мохаммад-Багер Галибаф, а также глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Господин Вэнс подтвердил свое присутствие. По его словам, Иран на церемонии представят спикер парламента и глава МИДа. Вице-президент США также заявил, что Тегеран и Вашингтон «уже подписали сделку в электронном виде» 14 июня.