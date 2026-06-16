Глава Центробанка Ирана посетит Россию

Делегация Ирана во главе с председателем местного Центробанка Абдольнасером Хеммати вылетела в Москву. Иранские чиновники посетят Россию «с целью развития валютных и банковских отношений» между двумя странами, передает агентство IRNA.

На переговорах представители двух стран обсудят упрощение валютных обменов, укрепление сотрудничества между центральными банками, а также создание новых механизмов для увеличения объемов экономических обменов. Кто примет участие во встрече с российской стороны, не уточняется. В Банке России информацию пока не комментировали.

В январе 2025 года иранский посол сообщал, что Тегеран и Москва готовят к запуску конфиденциальный канал для обмена финансовыми сообщениями, чтобы не нуждаться в SWIFT. В том же году президент Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, а также работают над сопряжением платежных систем.