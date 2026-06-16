В «Яндекс банке» прокомментировали санкции Великобритании

Все сервисы «Яндекс банка» продолжают работать штатно после введенных в отношении него санкций Великобритании, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В банке заверили, что ограничения не повлияют на его операционную деятельность и стратегию развития.

«Наложенные рестрикции не распространяются на головную компанию — МКПАО "Яндекс" — и другие дочерние общества группы. Введенные меры никак не сказываются на работе любых иных сервисов экосистемы»,— уточнили в «Яндекс банке».

Власти Великобритании расширили санкционный список по России на 43 позиции. Ограничения затронули 32 юридических и 11 физических лиц, в том числе дочерние банки «Яндекса» и Wildberries. WB Банк также заверил, что санкции не повлияют на его работу.