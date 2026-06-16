Банк Wildberries оценил влияние британских санкций на его работу

WB Банк работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в кредитной организации. Сегодня дочерний банк Wildberries был внесен Великобританией в санкционный список.

«Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации. Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет»,— заверили в банке.

Британские власти расширили санкционный список по России на 43 позиции. Ограничения затронули 32 юридических и 11 физических лиц, в том числе дочерний банк «Яндекса», «Росгосстрах» и «Еврофинанс Моснарбанк». В мае под британские санкции также попали криптовалютные платформы, банки и финансовые сети, которые, по версии Лондона, использовались для обхода санкционных мер.