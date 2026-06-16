Оборот малого бизнеса Челябинской области сократился на 14 млрд рублей

Оборот малого и среднего предпринимательства (МСП) в Челябинской области по итогам первого квартала 2026 года показал отрицательную динамику. Согласно данным Челябинскстата, оборот составил 162,2 млрд руб., что на 8% ниже результата аналогичного периода прошлого года (176,2 млрд руб.). С учетом накопленной инфляции в 5,86% реальное падение оборотов сектора превысило 13%.

Сокращение выручки фиксируется на фоне продолжающегося роста издержек бизнеса. Несмотря на общее падение оборотов, в ряде отраслей предприятия вынуждены индексировать фонд оплаты труда, чтобы удержать персонал. В частности, в добывающем секторе рост зарплат составил 13,2 тыс. руб., в обрабатывающих производствах — 5,8 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», представители малого и среднего предпринимательства в 2026 году среди ключевых проблем бизнеса выделяют высокую дебиторскую задолженность и давление со стороны маркетплейсов.

Евгений Рыженьков