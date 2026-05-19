Очень высокие ставки

Для малого бизнеса Челябинской области 2026 год стал периодом проверки на прочность. Все еще высокая ключевая ставка и увеличенный размер НДС не позволяют предпринимателям в полной мере вкладываться в развитие своего дела. Представители малого бизнеса региона рассказали на пресс-конференции 19 мая о проблемах, с которыми они столкнулись. Среди них: высокая дебиторская задолженность, ужесточение условий продаж со стороны маркетплейсов, а также ограничения работы интернета и VPN. Владелица одного из локальных брендов одежды даже заявила, что намерена закрыть бизнес и попробовать другую сферу деятельности.



Оборот малых предприятий Челябинской области по итогам 2025 года составил 1,7 трлн руб. Из указанных денежных средств 54% — выручка микропредприятий. Такие данные озвучила Ирина Лукичева на пресс-конференции, посвященной Дню предпринимателя. По ее словам, 47% оборота малых предприятий приходится на организации оптовой и розничной торговли, 21% — обрабатывающих производств, 9% — строительных компаний.

Оборот малого бизнеса за 2025 год составил 27% от общего оборота экономики Челябинской области. При анализе отчетного периода также выяснилось, что на малых предприятиях работают 228,4 тыс. человек.

«За последние три года наблюдалась тенденция роста доли малых предприятий в обороте Челябинской области. Так, если в 2023 году она составляла 23%, то в 2025-м — 27%. Что касается индивидуальных предпринимателей, то я пока не могу озвучить информацию за 2025 год, потому что у нас она еще находится в стадии обработки. В 2024-м году, по оценке Челябинскстата, количество действующих индивидуальных предпринимателей составило 79,4 тыс. человек, что на 7,6% больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей было занято в розничной и оптовой торговле — 39%»,— рассказала Ирина Лукичева.

Оборот среднего бизнеса в 2025 году составил 316 млрд руб. В данной сфере предпринимательства превалируют два вида деятельности: оптовая и розничная торговля (41%) и обрабатывающее производство (38%). Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области в валовом региональном продукте в 2024 году составила 28,3%.

Председатель комиссии по экономике и предпринимательству общественной палаты Челябинской области Алексей Ларин на пресс-конференции напомнил о сложной и неоднозначной ситуации, в которой находятся предприниматели.

«Год назад эту неоднозначность связывали с кадровым дефицитом. Сейчас, конечно, мы говорим про возросшую налоговою нагрузку. В марте этого года мы замеряли предпринимательский климат и установили, что более трех четвертей предприятий столкнулись с увеличением фискальной нагрузки. По сути, доля компаний, которая перешла с УСН на НДС, выросла более чем на 34%»,— отметил Алексей Ларин.

По словам спикера, в настоящий момент уже 5% предпринимателей фактически прекратили свою деятельность.

Генеральный директор и совладелец компании «Сварка-74» Денис Шахматов рассказал, что на большинстве предприятий сокращают сотрудников, отвечающих за продажи.

«По продажному сектору идет очень большой спад. У меня в 2025 году почти на 40% сократился отдел продаж в сравнении с 2024-м. Приходится сокращать сотрудников, чтобы выжить. Кроме того, на одном из крупных предприятий Челябинской области на начало 2025 года было 250 сварщиков. На сегодняшний день их осталось 32»,— поделился Денис Шахматов.

Спикер также выделил еще одну проблему бизнеса — высокая дебиторская задолженность.

«Большие компании увеличили время отдачи денег по уже выполненным работам. Раньше на оплату выделялось 30 дней, сейчас этот срок увеличивается до 90 и даже 160 дней. Нередко заказчик выплачивает деньги только через суд. Ты начинаешь писать гарантийные письма, через месяц тебе это надоедает, после чего отправляешься в суд. Весь этот процесс затягивается на полгода. Естественно, кассовый разрыв приходится как-то кредитовать»,— рассказал Денис Шахматов.

Елена Никонорова, владелец и производитель бренда женской одежды Elena Nikonorova, заявила на пресс-конференции, что из-за возникшей нагрузки на бизнес, в том числе со стороны маркетплейсов, ей вероятнее всего придется прекратить текущую деятельность и открыть новое дело.

«В последнее время в нашей стране был „бум“ легкой промышленности. Однако нынешние условия таковы, что этот взрывной рост сошел на нет. В настоящий момент существует монополия двух маркетплейсов — Ozon и Wildberries. Условия, которые они диктуют, стали просто невыносимы в этом году. За 2026-й мы не произвели ни одного изделия. Маркетплейсы ежемесячно ухудшают условия для производителей и продавцов, забирая 80% и более от продаж. Другая история — налоговая нагрузка. В таких условиях для того, чтобы быть прибыльными, нам необходимо продавать в шесть раз дороже, а чтобы развиваться — в семь раз»,— рассказала предпринимательница.

По словам Елены Никоноровой, они не могут в любой момент уйти с маркетплейсов. Чтобы отозвать свои изделия, предпринимательница должна заплатить площадке более 7 млн руб. По этой причине приходится распродавать одежду в убыток или в ноль. Елена Никонорова подчеркнула, что открывать «физические» магазины в торговых центрах на сегодняшний день — убыточная история.

«К сожалению, вынуждена констатировать, что я закрываю производство одежды. Я как предприниматель не унываю. Проект был интересный, но теперь я по максимуму забираю деньги, закрываю кредитные обязательства и ищу новые возможности»,— поделилась Елена Никонорова.

Руководитель ИТ-компании Intec Ярослав Голуб на фоне выступлений остальных спикеров отметил, что в сфере информационных технологий ситуация с продажами обстоит лучше, поскольку сейчас у многих компаний и предприятий есть запрос на цифровизацию и автоматизацию рабочих процессов. Однако и он выделил проблемы, возникшие из-за законодательных нововведений. Одна из них связана с блокировками Рос­комнадзора VPN-сервисов.

«Скажу честно, 70% айтишников работают на зарубежной цифровой инфраструктуре. Отечественные разработки, к сожалению, полностью не покрывают все потребности ИТ-отрасли. При этом зарубежный софт сейчас не работает без VPN. Это серьезная проблема: наладить нормальную и стабильную работу в офисе. Постоянно тебе нужно что-то подкручивать, чтобы эти сервисы функционировали»,— рассказал Ярослав Голуб.

Ольга Воробьева