В Воронеже судье передали дело о хищении 5,2 млрд рублей у «Роскосмоса»

Уголовное дело о хищении 5,2 млрд руб. при исполнении госконтрактов на выполнение работ и поставку оборудования для нужд компании, входящей в «Роскосмос», поступило в Советский районный суд и передано судье Виктору Бессонову. Фигурантом дела выступает Сергей Гутенко, руководитель компании «Нагваль Стройтех» — проблемного подрядчика воронежского КБХА. Информация о деле появилась в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Нагваль Стройтех» и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос») являются давними оппонентами в суде, их конфликты носят затяжной характер и сопровождаются многомиллиардными требованиями. В конце января этого года КБХА и «Нагваль» обменялись исками еще на 50 млн руб.

По данным суда, дело было передано 8 июня. Сторону обвинения представляет Воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Сергею Гутенко вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дата заседания пока не назначена.

Информация об аресте в Воронеже подозреваемого в хищении 5,2 млрд руб. у «Роскосмоса» появилась в середине апреля этого года. Имя официально не раскрывалось. «Ъ-Черноземье» первым сообщил, что речь идет именно о Сергее Гутенко, которого тогда отправили под стражу до 1 июля включительно.

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ. Следствие считает, что Сергей Гутенко в период с 2021 по 2024 год похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018–2027 годы» и гособоронзаказа. В 2025 году фигурант покинул Россию и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. Сергея Гутенко задержали на территории Таиланда и при взаимодействии с ФСБ переправили на родину. Его депортировали в Россию 19 февраля 2026 года.

Денис Данилов