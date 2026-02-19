Таиланд выдал России обвиняемого в мошенничестве с госконтрактами

Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в мошенничестве при выполнении госконтрактов в сфере ОПК. Следствие оценивает размер хищений более чем в 3,2 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в 2021–2024 годах мужчина предоставил ложные сведения при выполнении госконтрактов. Он похитил бюджетные средства через подставные фирмы. В апреле 2025-го было возбуждено дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый скрылся за границей. В декабре его объявили в международный розыск.

Сегодня мужчину передали российским полицейским в аэропорту города Бангкока. Он будет доставлен в Россию для проведения следственных действий, рассказала ТАСС госпожа Волк. Какие-либо подробности об обвиняемом не приводятся.