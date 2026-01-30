Воронежское КБХА обменялось исками еще на 50 млн рублей с проблемным подрядчиком

В Арбитражный суд Воронежской области поступили взаимные иски друг против друга от АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос») и московского ООО «Нагваль стройтех». Совокупный объем заявленных требований по новым делам оценивается почти в 50 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

КБХА подало иск к «Нагваль стройтеху» на 20,4 млн руб. Заявление пока не принято к производству, подробности требований не раскрываются. В свою очередь «Нагваль стройтех» предъявил КБХА иск на 29,3 млн руб. Арбитражный суд 28 февраля оставил его без движения до 27 февраля.

Компании являются давними оппонентами, их предыдущие судебные конфликты носят затяжной характер и сопровождаются многомиллиардными требованиями.

В мае 2025 года КБХА направило в арбитраж иск к «Нагваль стройтеху» на 3,3 млрд руб. Суд принял обеспечительные меры в отношении ответчика в виде ареста счетов подрядчика на сумму требований, рассмотрение дела назначено на 24 февраля.

В том же месяце предприятие предъявило «Нагваль стройтеху» дополнительные требования на 143,2 млн руб., заседание запланировано на 3 февраля. Ранее арбитраж частично удовлетворил ходатайство КБХА о принятии обеспечительных мер по этому делу, наложив арест на сумму 126 млн руб.

В апреле прошлого года КБХА уже обращалось в суд с иском к «Нагваль стройтеху» на около 1 млрд руб., однако заявление было возвращено из-за неуплаты госпошлины. Впоследствии предприятие повторно подало иск, который сейчас находится на рассмотрении. Заседание ожидается 3 февраля.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в марте 2025 года КБХА расторгло контракт с «Нагваль стройтехом» на 5,7 млрд руб., заключенный в июле 2022-го. Подрядчик должен был строить производственные мощности по выпуску двигателей ракет-носителей «Союз». Авансом компании выплатили 3,5 млрд руб., фактически работы были выполнены лишь на 86 млн руб. С мая 2024-ог темпы реализации проекта снизились, а в январе 2025 года работы и вовсе были прекращены. Впоследствии КБХА неоднократно направляло подрядчику претензии о взыскании неустоек, однако обязательства по выплате были исполнены не в полном объеме.

Кроме того, в январе 2025-го КБХА отказалось от исполнения другого контракта с «Нагваль стройтехом» на 1,7 млрд руб., заключенного в октябре 2021 года. Аванс по договору составил 1,3 млрд руб., при этом объем фактически выполненных работ оценивался в 200,9 млн руб.

Анна Швечикова