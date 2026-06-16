Британия ввела санкции против российских газовозов и нефтяных танкеров

Великобритания включила в новый пакет санкций против России 27 танкеров. Это следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Среди них указаны два российских СПГ-газовоза «Луч», «Космос» и нефтяной танкер «Меркурий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus, Pool, AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

Суда считают причастными к «деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины». «Меркурию» запрещено входить в порты Великобритании. Суда «Луч» и «Космос» запретили фрахтовать, пускать в британские порты, получать техническую помощь, финансовые услуги, услуги экипажа. Регистрация двух газовозов в Судовом реестре Великобритании может быть прекращена. Прямая или косвенная оплата услуг, связанная с «Лучом» и «Космосом», — правонарушение в Британии, отмечается в пресс-релизе.

Британский премьер Кир Стармер анонсировал новые санкции в ночь на 16 июня. По его словам, британский пакет мер направлен против российского «теневого флота». Кроме того, ограничения касаются финансовых сетей, используемых для обхода санкций.