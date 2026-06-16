Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Британия ввела санкции против российских газовозов и нефтяных танкеров

Великобритания включила в новый пакет санкций против России 27 танкеров. Это следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Среди них указаны два российских СПГ-газовоза «Луч», «Космос» и нефтяной танкер «Меркурий».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

Суда считают причастными к «деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины». «Меркурию» запрещено входить в порты Великобритании. Суда «Луч» и «Космос» запретили фрахтовать, пускать в британские порты, получать техническую помощь, финансовые услуги, услуги экипажа. Регистрация двух газовозов в Судовом реестре Великобритании может быть прекращена. Прямая или косвенная оплата услуг, связанная с «Лучом» и «Космосом», — правонарушение в Британии, отмечается в пресс-релизе.

Британский премьер Кир Стармер анонсировал новые санкции в ночь на 16 июня. По его словам, британский пакет мер направлен против российского «теневого флота». Кроме того, ограничения касаются финансовых сетей, используемых для обхода санкций.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд