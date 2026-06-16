Погрузка на РЖД в Хакасии выросла на 5,4% с начала года

По итогам января-мая 2026 года погрузка на сети РЖД в Хакасии составила 11,5 млн т грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,4%, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала года в республике было погружено 10 млн т каменного угля (+6,7% год к году), 59,2 тыс. т строительных грузов (рост в 3,8 раза), 41,9 тыс. т зерна (рост в 2,7 раза), 12,5 тыс. т цветной руды и серного сырья (рост в 2,5 раза). При этом отмечается снижение погрузки железной и марганцевой руды на 5,8%, до 681,5 тыс. т, и цветных металлов на 9,7%, до 351,4 тыс. т.

В мае на территории Хакассии было погружено 2,3 млн т грузов, что на 7,7% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Александра Стрелкова