Медведев заявил о большом значении решения гаагского арбитража по Азовскому морю

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге о претензиях Украины по Керченскому проливу и Азовскому морю имеет большое значение для будущего.

«С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. И для будущего это имеет большое значение»,— написал Дмитрий Медведев в «Максе». По его мнению, арбитраж, «по сути, признал суверенитет нашей страны в новых границах». Такое произошло впервые, отметил господин Медведев. При этом он указал, что с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда безразлично, поскольку «Украина ни во что не ставит международное право и международные суды».

Накануне гаагский арбитраж вынес решение по разбирательству России и Украины, которое длилось 10 лет. ППТС отклонила требования Киева о демонтаже Крымского моста и признала необоснованными заявления украинской стороны о том, что конструкция мешает навигации судов в акватории. МИД России заявил о своей победе в этом споре.

Спор рассматривался международным арбитражем по процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украина инициировала спор в сентябре 2016 года, в котором заявила о нарушении Россией суверенных украинских прав на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. В 2020 году арбитраж отказался рассматривать вопрос прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку морской трибунал не имеет права определять государственную принадлежность суши.