Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста

Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требование Украины демонтировать Крымский мост, сообщает министерство иностранных дел (МИД) России. Суд признал необоснованными заявления Украины о том, что конструкция мешает навигации судов в акватории.

Судьи приняли решение в рамках арбитражного разбирательства между Россией и Украиной, которое длилось 10 лет. Российский МИД заявил о своей победе в этом споре. Суд отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами»,— указано в сообщении МИДа. Судьи также отказали Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.