Британия ввела санкции против 18 криптоплатформ и финсетей за связи с Россией

Правительство Великобритании внесло в список антироссийских санкций 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей. Эти организации использовались для обхода санкций, сообщила глава британского МИДа Иветт Купер.

Ограничения направлены против того, что Лондон назвал «теневыми финансовыми системами», лежащими в основе российской военной экономики. Они включают платежную сеть А7, которую, по утверждению британских властей, Кремль использовал для транзакций, финансирования закупок и эксплуатации иностранных банковских систем в обход санкций.

Санкции также направлены против криптовалютных бирж и организаций, управляющих ориентированными на Россию финансовыми платформами, а также против лиц, связанных с этой сетью. Среди них — три грузинские компании-оператора криптобирж, уточнила госпожа Купер.

Активы подсанкционных компаний замораживаются, а британским компаниям запрещают обрабатывать их платежи или поддерживать с ними корреспондентские банковские отношения. «Мы продолжим действовать быстро и решительно вместе с нашими союзниками, чтобы выявлять, пресекать и ликвидировать эти сети»,— заключила глава британского МИДа (цитата по Reuters).

В конце апреля Евросоюз в 20-м пакете санкций ввел ограничения в отношении зарегистрированных в России провайдеров и платформ, которые позволяют передачу и обмен криптоактивами, а также рублевых криптовалют RUBx и A7A5.