Экс-тренер сборной Саудовской Аравии Ренар возглавил команду Туниса до конца ЧМ

Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Туниса до конца чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Тунисской федерации футбола (FTF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрве Ренар

Фото: Marko Djurica / Reuters Эрве Ренар

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Соглашение также предусматривает начало переговоров после чемпионата мира для установления долгосрочного партнерства, основанного на конкретных спортивных целях»,— отмечается в заявлении. На посту главного тренера национальной команды Эрве Ренар сменил Сабри Лямуши, уволенного после разгромного поражения от сборной Швеции — 1:5 — в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Ранее Эрве Ренар руководил сборной Саудовской Аравии. Французский специалист был отправлен в отставку за два месяца до чемпионата мира. Также он возглавлял команды Замбии и Кот-д'Ивуара, с которыми выиграл Кубок африканских наций соответственно в 2012 и 2015 годах.

На групповом этапе сборной Туниса предстоит провести еще два матча — с командами Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня). Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Таисия Орлова