Главные командующие

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу. Впервые в турнире примут участие 48 сборных. “Ъ” отобрал дюжину наиболее высокооплачиваемых, если опираться на данные специализированных ресурсов, наставников команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel, AP Фото: Charlie Riedel, AP

12. Луис де ла Фуэнте (Испания) Фото: Manu Fernandez, AP Зарплата: €2 млн в год Возраст: 64 года Назначен на должность: 1 января 2023 года Слегка удивительно, что Луис де ла Фуэнте в одной из сильнейших сборных планеты зарабатывает куда меньше, чем коллеги из команд поскромнее. Даже несмотря на то что в 2024 году он привел испанцев к победе на чемпионате Европы и подписал новый контракт на улучшенных условиях.

11. Густаво Альфаро (Парагвай) Фото: Sebastian Castaneda / Reuters Зарплата: €2,5 млн в год Возраст: 63 года Назначен на должность: 16 августа 2024 года Не слишком известный за пределами Южной Америки тренер Густаво Альфаро сделал из сборной Парагвая очень кусачую команду. В отборе к чемпионату мира она нанесла поражения обоим континентальным флагманам — аргентинцам и бразильцам. А ее главный козырь — крепкая оборона.

10. Рональд Куман (Нидерланды) Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Зарплата: €3 млн в год Возраст: 63 года Назначен на должность: 1 января 2023 года При Рональде Кумане — знаменитом в прошлом защитнике — голландская команда впервые за десять лет вышла в полуфинал крупного турнира. Однако в матчах против топовых соперников пока не клеится: ни одной победы в девяти таких встречах.

9. Марсело Бьелса (Уругвай) Фото: Andrew Couldridge / Reuters Зарплата: €3 млн в год Возраст: 70 лет Назначен на должность: 15 мая 2023 года В отличие от Альфаро, Марсело Бьелсу в Европе хорошо знают, а для болельщиков «Лидс Юнайтед» он вообще фигура чуть ли не культовая. Сборной Уругвая Бьелса руководил на одном крупном турнире — Кубке Америки-2024, где команда взяла бронзу. С тех пор она едва ли стала сильнее, ее перспективы на предстоящем мировом первенстве туманны.

8. Лионель Скалони (Аргентина) Фото: Agustin Marcarian / Reuters Зарплата: €3 млн в год Возраст: 48 лет Назначен на должность: 2 августа 2018 года Сборную Аргентины доверили Лионелю Скалони всего через три года после того, как он завершил карьеру игрока. Начинающий тренер оказался подходящим для этой работы человеком: в 2022 году он пришел к триумфу на чемпионате мира, объединив возрастных звезд — Лионеля Месси, Анхеля ди Марию — и звезд только загоравшихся, таких как Энцо Фернандес и Хулиан Альварес. При Скалони аргентинская команда также дважды побеждала на Кубках Америки.

7. Дидье Дешам (Франция) Фото: Thomas Padilla, Pool, AP Зарплата: €3,8 млн в год Возраст: 57 лет Назначен на должность: 8 июля 2012 года Уже будто бы сросшийся со сборной Франции Дидье Дешам покинет ее после мирового первенства и уступит место другой легенде, Зинедину Зидану. Планку Дешам задал высокую: за последние 14 лет французы трижды доходили до финалов крупных турниров и однажды — на чемпионате мира в России — победили.

6. Роберто Мартинес (Португалия) Фото: Pedro Nunes / Reuters Зарплата: €4 млн в год Возраст: 52 года Назначен на должность: 9 января 2023 года Роберто Мартинес, начинавший карьеру тренера с английских клубов, в футболе сборных уже почти десять лет. Сначала работал в сборной Бельгии, с которой дошел до бронзы российского чемпионата мира. Затем возглавил португальскую национальную команду. Она под руководством Мартинеса по пенальти уступила французам в четвертьфинале Евро-2024, а затем выиграла Лигу наций.

5. Фабио Каннаваро (Узбекистан) Фото: Toby Melville / Reuters Зарплата: €4 млн в год Возраст: 52 года Назначен на должность: 6 октября 2025 года У Фабио Каннаваро — блестящего в прошлом футболиста, последнего на текущий момент защитника, удостоенного «Золотого мяча» (2006),— в тренерской карьере пока не все гладко. В резюме либо скромные команды европейских лиг, либо клубы из чемпионатов, в которые уезжают доигрывать,— китайского, саудовского. Первая сборная Каннаваро-тренера — вообще футбольная экзотика: на чемпионатах мира никогда прежде не играла. Правда, заслуги знаменитого итальянца в этом прорыве нет. На раздутое до 48 участников мировое первенство команду Узбекистана вывели Сречко Катанец и Тимур Кападзе.

4. Юлиан Нагельсман (Германия) Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Зарплата: €4,85 млн в год Возраст: 38 лет Назначен на должность: 15 сентября 2023 года Угодившая в середине прошлого десятилетия в кризис сборная Германии не сумела преодолеть групповой этап на двух чемпионатах мира подряд. Переломить тенденцию попробует Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы добились лучшего за последние десять лет результата на крупных состязаниях — вышли в четвертьфинал домашнего Евро, где лишь в дополнительное время уступили будущим чемпионам испанцам.

3. Маурисио Почеттино (США) Фото: Talia Sprague / Reuters Зарплата: €5,25 млн в год Возраст: 54 года Назначен на должность: 10 сентября 2024 года Открывает тройку наиболее высокооплачиваемых тренеров чемпионата мира аргентинец Маурисио Почеттино, обративший внимание на футбол сборных после увольнения из лондонского «Челси». С ним команда США, на правах страны-хозяйки получившая место на мировом первенстве автоматически, с переменным успехом играла в товарищеских матчах, а в Золотом кубке CONCACAF — крупном региональном турнире — дошла до финала, где уступила мексиканцам.

2. Томас Тухель (Англия) Фото: Jim Rassol / Reuters Зарплата: €5,85 млн в год Возраст: 52 года Назначен на должность: 1 января 2025 года Сборная Англии, которая в последние годы воспринимается как железный претендент на победу в любом турнире, но пока в завоевании титулов не преуспела, доверила ключевой спортивный пост Томасу Тухелю. Под руководством немца, прежде работавшего только в клубах, она без осечек прошла отборочный турнир. Правда, против топовых оппонентов команда Тухеля еще не играла, а в товарищеских матчах с соперниками с других континентов она смотрелась тоскливо и не одержала ни одной победы.

1. Карло Анчелотти (Бразилия) Фото: Caean Couto-Imagn Images / Reuters Зарплата: €9,5 млн в год Возраст: 66 лет Назначен на должность: 26 мая 2025 года Национальная команда Бразилии, давно уже демонстрирующая результаты, не соответствующие ее высокому статусу, нашла под чемпионат мира первого за 50 с лишним лет иностранного тренера. Им стал Карло Анчелотти — один из наиболее титулованных специалистов в истории европейского футбола. Заманить итальянца удалось в том числе колоссальным по любым меркам окладом. В мире не наберется и десяти тренеров, которые зарабатывают больше Анчелотти. Это притом что работа наставников клубов, как правило, оплачивается гораздо щедрее, чем работа наставников сборных.

Роман Левищев