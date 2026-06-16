Медведев призвал «и дальше громить ВСУ»

Власти Украины «плевать хотели на международное право и международные суды», считает зампред Совете безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, Украина «понимает только язык силы». Так он прокомментировал решение суда в Гааге, который отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.

Господин Медведев считает, что России «нужно и дальше громить ВСУ», в том числе украинский флот и беспилотники. «Нужно уничтожать... флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились»,— написал зампред Совбеза в «Максе».

Вчерашнее судебное решение было принято в рамках разбирательства между Россией и Украиной, которое длилось 10 лет. Суд в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Украине также отказали в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.