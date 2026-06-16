Выборы депутатов заксобрания Свердловской области назначены на 20 сентября
Выборы депутатов законодательного собрания Свердловской области IX созыва пройдут 20 сентября. За принятие соответствующего решения единогласно выступили все 42 депутата регионального парламента, присутствующие на заседании. Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Срок полномочий депутатов законодательного собрания Свердловской области истекает в сентябре 2026 года»,— добавил докладчик по вопросу, первый вице-спикер Дмитрий Жуков («Единая Россия»).
В избирательной комиссии Свердловской области сообщили, что региональные выборы в 2026 году совмещены с федеральными, в связи с чем решение о количестве дней голосования принимается Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В феврале член ЦИК Игорь Борисов отметил, что россияне смогут получить бюллетени в участковых избирательных комиссиях (УИК) в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Всего по итогам голосования в сентябре в свердловское заксобрание будут избраны 50 депутатов: 25 по одномандатным округам и 25 по единому округу (по партийным спискам). За организацию выборов будет отвечать избирательная комиссия Свердловской области. Срок полномочий депутатов регионального парламента XI созыва истечет в сентябре 2031 года.
Выборы депутатов свердловского заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября. В них участвовали 116 кандидатов в одномандатных округах, 580 претендентов — по партийным спискам. Явка на выборах составила 48,47% (более 1,6 млн избирателей). По результатам голосования 33 мандата (23 по одномандатным округам, 10 — по партспискам) получила «Единая Россия», девять мест заняла КПРФ (два по одномандатным округам, семь — по партспискам), четыре — «Справедливая Россия — За правду», по два мандата взяли ЛДПР и «Новые люди» (все — по партспискам).