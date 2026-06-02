Губернатор Клычков: «БАРС-Орел» взял под охрану первый объект

В Орловской области продолжают формирование мобилизационного резерва. Как сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях, по состоянию на 1 июня подразделение «БАРС» уже встало на охрану первого объекта.

«Люди идут и записываются. Целый ряд муниципальных служащих записались из Орла, Болхова, Покровского района, а также руководители департаментов»,— заявил господин Клычков.

Губернатор заявил, что власти определили «ряд объектов, которые нужно защищать», но предпочел не озвучивать их перечень. Глава региона также прокомментировал появление в интернете дипфейк-видео, на котором он якобы говорит о новой волне мобилизации и рассылке повесток.

«Прошу не верить этому бреду, хотя мы и понимаем, зачем это делается. Мы дадим ответ и будем усиливать защиту в регионе»,— подчеркнул Андрей Клычков.

Накануне, 1 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в мобилизационный резерв «БАРС». Подписать контракт на вступление можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей.

На прошлой неделе также стало известно, что сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА. В мэрии не назвали «Ъ-Черноземье» точное количество сотрудников, вступивших в «БАРС», однако рассказали, что они представляют спортивное направление городской администрации и управы районов — «вплоть до заместителей глав управ».

Денис Данилов