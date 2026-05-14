Воронежцам и орловчанам предложили заработать в мобилизационном резерве

Власти Воронежской и Тамбовской областей начали активно распространять информацию о наборе в мобилизационный людской резерв, обратил внимание «Ъ-Черноземье». Жителям регионов обещают выплаты за участие в сборах в размере до 56,6 тыс. руб. при сохранении рабочего места и средней зарплаты по основному месту работы. Однако при этом речь также идет о возможном выполнении задач по охране конкретных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мобилизационный людской резерв (МЛР) — это часть граждан в запасе, находящаяся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Фактически — это гражданские, добровольно заключившие договор с Минобороны РФ. По условиям контракта они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. Сборы проводятся один раз в год, а занятия ежемесячно. Продолжительность сборов с резервистами составляет 10-30 дней, а тренировочных занятий — до трех суток. МЛР был создан в соответствии с указом президента России в июле 2015 года.

В Тамбовской области о наборе в МЛР объявил губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира 13 мая. Вскоре он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» расширенную информацию. По словам господина Клычкова, «речь идет, в первую очередь, про мобильные группы реагирования на вражеские атаки БПЛА и охрану стратегических объектов». Все задачи, как подчеркнул глава региона, выполняются только на территории Орловской области.

«Наша общая задача — защитить страну, своих близких, женщин и детей. Подобные формирования уже долгое время функционируют в соседних регионах, теперь пришло время и орловским патриотам самостоятельно стать на защиту родного края»,— написал господин Клычков.

В Воронежской области про МЛР, в частности, написали региональные госСМИ, паблик облправительства «ВКонтакте» и некоторые министерства, например — министерство сельского хозяйства региона. Для этих ресурсов были заблаговременно подготовлены информационные карточки. Воронежцам, помимо прочего, сообщают, что за пребывание в резерве предусмотрены ежемесячные выплаты в размере до 6,8 тыс. руб. в зависимости от звания. О выполнении каких-либо задач, связанных с проведением СВО (реагирование на БПЛА, охрана объектов), не упоминается ни в какой форме.

В других регионах Черноземья призывов ко вступлению в МЛР за последнюю неделю замечено не было. Однако еще в декабре 2025-го правительство Липецкой области сообщило, что в регионе «создадут мобилизационный резерв для защиты региона во время СВО». В него должны войти 414 человек, которые заключат контракт с Минобороны в период до 31 декабря 2026-го.

Денис Данилов