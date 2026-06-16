Центробанк Японии поднял учетную ставку до максимального с 1995 года 1%

Центральный банк (ЦБ) Японии повысил базовую учетную ставку рефинансирования с 0,75% до 1,0%. Это максимальный показатель с сентября 1995 года, передает AFP.

Решение было принято советом управляющих ЦБ большинством голосов: семь против одного. Это уже второе повышение ставки за последние полгода: в декабре 2025 года японский регулятор также повысил показатель — с 0,5% до 0,75%.

Япония на протяжении нескольких лет оставалась единственной в мире страной с отрицательной учетной ставкой. C 2016 по 2024 год она составляла –0,1%. Это делалось для борьбы с дефляцией и ослабления слишком высокого курса иены, который мешал японским экспортерам. С 2024 года власти Японии заявили о достижении целей политики негативных ставок и сначала сделали ставку нулевой, а потом стали ее повышать.