В Японии учетную ставку подняли до рекордно высокого уровня

Сегодня Центральный банк Японии поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 25 б. п., до 0,75%. Это является рекордно высокой ставкой для Японии с 1995 года.

ЦБ Японии сообщил, что это одновременно и обеспечит рост зарплат, и не приведет к существенному росту цен, которые не должны выйти в стране за границы целевого уровня в 2%.

Несколько лет Япония была единственной в мире страной с отрицательной учетной ставкой. C 2016 по 2024 год она составляла –0,1%. Это делалось для борьбы с дефляцией и ослабления слишком высокого курса иены, который мешал японским экспортерам. С 2024 года власти Японии заявили о достижении целей политики негативных ставок и сначала сделали ставку нулевой, а потом начали ее постепенно повышать.

Евгений Хвостик