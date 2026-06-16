Объявлен конкурс на должность председателя новосибирского суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного в Новосибирске. Последний день приема документов от кандидатов — 13 июля 2026 года, указывается на сайте ВККС.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В апреле ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая возглавляла Пятый апелляционный суд с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием стало ее заявление об отставке.
Приказом Верховного суда РФ от 27 апреля и. о. председателя апелляционного суда был назначен Роман Знаменщиков, занимающий должность зампреда.