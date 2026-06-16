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Объявлен конкурс на должность председателя новосибирского суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного в Новосибирске. Последний день приема документов от кандидатов — 13 июля 2026 года, указывается на сайте ВККС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая возглавляла Пятый апелляционный суд с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием стало ее заявление об отставке.

Приказом Верховного суда РФ от 27 апреля и. о. председателя апелляционного суда был назначен Роман Знаменщиков, занимающий должность зампреда.

Илья Николаев

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