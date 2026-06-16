«Трамп ограничился общими фразами»

«Возможно, сумеем что-то сделать», — Дональд Трамп заявил, что после подписания сделки с Ираном можно вновь заняться украинской проблемой. Президент США общался с прессой по прибытии во Францию на саммит «Группы семи». На знаменитом курорте Эвиан-ле-Бен ждут также и Владимира Зеленского. Его личная встреча с главой Белого дома остается одной из главных интриг мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших прорывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен на саммит G7 отнюдь не как победитель. Итоги иранской сделки, которой еще, по сути, нет, как минимум выглядят спорно. Логично сказать, что 47-й президент США добился лишь паузы. Слишком много вопросов возникает. Очевидное достижение состоит в том, что Америка не втянулась, не завязла в большой войне. Хотя это всего лишь первые впечатления — окончательные выводы делать рано. Тем не менее, у «Семерки» появилась возможность, помимо Ближнего Востока, заняться другими не менее важными делами. В частности, Украиной.

Можно рискнуть сказать, что в последние дни Дональду Трампу пришлось непросто. Поэтому оперативно переключиться на украинское направление с тем, чтобы добиться осязаемых результатов, особенно учитывая непростую ситуацию, вряд ли удастся. Трамп по приезде ограничился общими фразами, что, мол, Путин и Зеленский хотят переговоров, и он с ними обоими накануне успешно поговорил по телефону: «Попробуем что-то изменить. Естественно, в лучшую сторону».

Президент Украины также прибывает во Францию. ЕС, так получается, приурочил к началу встречи новые внеочередные антироссийские санкции, под которые в частности попал генпрокурор Александр Гуцан. В общем и целом, все сводится к тому, что Трампа попытаются уговорить принять европейско-украинскую сторону. По идее, нужно что-то пообещать взамен. Непонятно, что может устроить сложного партнера: одной гипотетической военной миссии на Ближнем Востоке, наверное, мало будет. Разве что можно Гренландию ему предложить.

При всем при этом есть один важный момент. Как было сказано выше, Трамп не выглядит победителем. А если так, ему поддержка нужна, так что пришло время помириться с союзниками. И они уже сделали шаг навстречу — всячески приветствовали неподписанную сделку с Ираном. Лидеры ЕС имеют влияние на левых политиков в Соединенных Штатах. Кстати, и на Иран тоже. Как известно, ту старую сделку 2015 года с президентом Бараком Обамой они тоже активно поддержали.

Ситуация в мире имеет обыкновение в один момент поменяться: сегодня ты в ссоре с союзниками, а завтра — наоборот, они тебе нужны. Может быть, и НАТО пригодится. А если так, то и с Украиной вполне реально в чем-то пойти навстречу европейцам. Впрочем, по традиции, вперед забегать не будем. Исход предстоящих событий отнюдь не предопределен.

Дмитрий Дризе