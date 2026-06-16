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«Трамп ограничился общими фразами»

Дмитрий Дризе – о перспективе новых переговоров по Украине

«Возможно, сумеем что-то сделать», — Дональд Трамп заявил, что после подписания сделки с Ираном можно вновь заняться украинской проблемой. Президент США общался с прессой по прибытии во Францию на саммит «Группы семи». На знаменитом курорте Эвиан-ле-Бен ждут также и Владимира Зеленского. Его личная встреча с главой Белого дома остается одной из главных интриг мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших прорывов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен на саммит G7 отнюдь не как победитель. Итоги иранской сделки, которой еще, по сути, нет, как минимум выглядят спорно. Логично сказать, что 47-й президент США добился лишь паузы. Слишком много вопросов возникает. Очевидное достижение состоит в том, что Америка не втянулась, не завязла в большой войне. Хотя это всего лишь первые впечатления — окончательные выводы делать рано. Тем не менее, у «Семерки» появилась возможность, помимо Ближнего Востока, заняться другими не менее важными делами. В частности, Украиной.

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Можно рискнуть сказать, что в последние дни Дональду Трампу пришлось непросто. Поэтому оперативно переключиться на украинское направление с тем, чтобы добиться осязаемых результатов, особенно учитывая непростую ситуацию, вряд ли удастся. Трамп по приезде ограничился общими фразами, что, мол, Путин и Зеленский хотят переговоров, и он с ними обоими накануне успешно поговорил по телефону: «Попробуем что-то изменить. Естественно, в лучшую сторону».

Президент Украины также прибывает во Францию. ЕС, так получается, приурочил к началу встречи новые внеочередные антироссийские санкции, под которые в частности попал генпрокурор Александр Гуцан. В общем и целом, все сводится к тому, что Трампа попытаются уговорить принять европейско-украинскую сторону. По идее, нужно что-то пообещать взамен. Непонятно, что может устроить сложного партнера: одной гипотетической военной миссии на Ближнем Востоке, наверное, мало будет. Разве что можно Гренландию ему предложить.

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При всем при этом есть один важный момент. Как было сказано выше, Трамп не выглядит победителем. А если так, ему поддержка нужна, так что пришло время помириться с союзниками. И они уже сделали шаг навстречу — всячески приветствовали неподписанную сделку с Ираном. Лидеры ЕС имеют влияние на левых политиков в Соединенных Штатах. Кстати, и на Иран тоже. Как известно, ту старую сделку 2015 года с президентом Бараком Обамой они тоже активно поддержали.

Ситуация в мире имеет обыкновение в один момент поменяться: сегодня ты в ссоре с союзниками, а завтра — наоборот, они тебе нужны. Может быть, и НАТО пригодится. А если так, то и с Украиной вполне реально в чем-то пойти навстречу европейцам. Впрочем, по традиции, вперед забегать не будем. Исход предстоящих событий отнюдь не предопределен.

Дмитрий Дризе

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