«Глобальной экономике нужен отдых»

Экспертное сообщество по всему миру пытается разгадать содержание документа, которые Иран и США планируют одобрить в пятницу, 19 июня в Женеве. Джей Ди Вэнс утверждает, что соглашение о прекращении боевых действий уже подписано в электронном виде 14 июня. Однако подробности вице-президент Соединенных Штатов не уточняет. При этом он ожидает открытие Ормузского пролива уже на этой неделе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ничего еще не закончено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Нужно начать с того, что никакого соглашения или сделки нет. 19 июня планируется подписать меморандум о прекращении огня сроком на 60 дней на всех фронтах, включая Ливан. Израиль, который ведет там войну против «Хезболлы», тут же заявил, что его ни о чем не спрашивали, в подписании он не участвовал — так что продолжаем стрелять. В СМИ в основном появились версии режима аятолл. Суть в том, что они получили практически все, а проигравшая сторона, то есть Америка, совсем мало.

И самый унизительный момент — восстановление экономики Исламской Республики на деньги общего фонда под эгидой Вашингтона. Что касается ядерной программы, Тегеран обязуется не создавать атомную бомбу. Как именно это зафиксировать на бумаге, будут решать в течение указанных выше 60 дней. Здесь нужно опять повторить для закрепления: речь идет о версиях, итоговый документ появится 19 июня. Причем утверждать это на 100% едва ли возможно. Чего удалось добиться в реальности, так это снижения нефтяных котировок.

Возможно, Ормузский пролив в некой ближайшей перспективе разблокируют. Цены на бензин в США упадут, избиратель перед выборами в Конгресс более-менее успокоится. Противники-демократы, а также бывшие друзья, а ныне оппортунисты из MAGA лишатся главного козыря — снижения уровня жизни простых американцев. Основные матчи чемпионата мира по футболу пройдут в относительно спокойной обстановке. Глобальной экономике нужен отдых. В этом и есть главный смысл всего происходящего.

Ни о каком окончании противостояния, конечно же, речи не идет. Западный мир все любит делать с комфортом, в том числе и воевать. Поэтому нужны вот такие вот паузы. А после выборов осенью вполне можно продолжить. К слову, выборы пройдут еще и в Израиле. Так что ничего не закончено, все только начинается. Сейчас главная задача — сохранить мир хотя бы до пятницы.

Дмитрий Дризе