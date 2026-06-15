«Глобальной экономике нужен отдых»
Дмитрий Дризе — о «сделке» США и Ирана
Экспертное сообщество по всему миру пытается разгадать содержание документа, которые Иран и США планируют одобрить в пятницу, 19 июня в Женеве. Джей Ди Вэнс утверждает, что соглашение о прекращении боевых действий уже подписано в электронном виде 14 июня. Однако подробности вице-президент Соединенных Штатов не уточняет. При этом он ожидает открытие Ормузского пролива уже на этой неделе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ничего еще не закончено.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Нужно начать с того, что никакого соглашения или сделки нет. 19 июня планируется подписать меморандум о прекращении огня сроком на 60 дней на всех фронтах, включая Ливан. Израиль, который ведет там войну против «Хезболлы», тут же заявил, что его ни о чем не спрашивали, в подписании он не участвовал — так что продолжаем стрелять. В СМИ в основном появились версии режима аятолл. Суть в том, что они получили практически все, а проигравшая сторона, то есть Америка, совсем мало.
И самый унизительный момент — восстановление экономики Исламской Республики на деньги общего фонда под эгидой Вашингтона. Что касается ядерной программы, Тегеран обязуется не создавать атомную бомбу. Как именно это зафиксировать на бумаге, будут решать в течение указанных выше 60 дней. Здесь нужно опять повторить для закрепления: речь идет о версиях, итоговый документ появится 19 июня. Причем утверждать это на 100% едва ли возможно. Чего удалось добиться в реальности, так это снижения нефтяных котировок.
Возможно, Ормузский пролив в некой ближайшей перспективе разблокируют. Цены на бензин в США упадут, избиратель перед выборами в Конгресс более-менее успокоится. Противники-демократы, а также бывшие друзья, а ныне оппортунисты из MAGA лишатся главного козыря — снижения уровня жизни простых американцев. Основные матчи чемпионата мира по футболу пройдут в относительно спокойной обстановке. Глобальной экономике нужен отдых. В этом и есть главный смысл всего происходящего.
Ни о каком окончании противостояния, конечно же, речи не идет. Западный мир все любит делать с комфортом, в том числе и воевать. Поэтому нужны вот такие вот паузы. А после выборов осенью вполне можно продолжить. К слову, выборы пройдут еще и в Израиле. Так что ничего не закончено, все только начинается. Сейчас главная задача — сохранить мир хотя бы до пятницы.